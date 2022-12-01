Боррель подумает над способами заставить Россию оплатить восстановление Украины

Глава евродипломатии Боррель: Россия должна оплатить восстановление Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время поездки в Польшу заявил, что планирует обсудить с коллегами легальные основания для того, чтобы заставить Россию платить за восстановление Украины, пострадавшей в ходе боевых действий. Об этом пишет Správy RTVS.

Он напомнил, что ЕС уже заморозил российские активы на сумму почти 20 миллиардов евро (с начала спецоперации России 24 февраля). Кроме того, западные санкции позволили заблокировать еще 300 миллиардов резервов Центробанка России по всему миру.

«И мы должны изучить легальные процедуры. Наше предложение уже готово. Россия должна заплатить за восстановление Украины», — подчеркнул Боррель.

Хотя европейские чиновники раздумывают о конфискации резервов Центробанка, представители Еврокомиссии в разговоре с The Wall Street Journal пояснили: препятствием для этого выступает международный принцип иммунитета государств (в соответствии с ним суверенные страны не подчиняются органам власти других стран).