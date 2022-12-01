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13:55, 1 декабря 2022Экономика

Планы Европы на российские деньги разъяснили

WSJ: Евросоюз не сможет конфисковать замороженные активы ЦБ России для помощи Украине

Фото: Gregory Bull / AP

Чиновники Европейского союза признают, что не могут конфисковать миллиарды евро замороженных активов российского Центрального банка и использовать деньги для восстановления Украины, пишет Wall Street Jounrnal (WSJ).

Из разъяснений представителей Еврокомиссии (ЕК) следует, что препятствием к этому выступает международный принцип иммунитета государств (в соответствии с ним суверенные страны не подчиняются органам власти других стран). Теперь Брюссель предлагает создать особый фонд, который позволил бы управлять ликвидной частью замороженных активов, а прибыль от инвестиций откладывать на помощь Украине.

По представленным ЕК оценкам, ущерб страны от военных действий составляет 600 миллиардов евро. Соответствующие цифры озвучила 30 ноября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая с предложением по схеме помощи Украине.

«Россия и ее олигархи должны компенсировать ущерб Украины и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть способы заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центробанка и 19 миллиардов евро денег российских олигархов», — говорилось в ее заявлении.

Российская сторона, в свою очередь, говорит о теоретической возможности обмена с Западом заблокированными активами. Такие тезисы выдвигал в конце ноября глава Минфина Антон Силуанов, называя ситуацию непростой.

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Платон Щукин
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