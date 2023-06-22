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07:40, 22 июня 2023Путешествия

Россиянка поехала в Абхазию и пожаловалась на хамское поведение на каждом шагу

Читательница «Тонкостей туризма» поехала в Абхазию и пожаловалась на хамство ее жителей

Фото: Andrey Metelev / Unsplash

Российская туристка поехала на отдых в Абхазию и пожаловалась на хамство местных жителей. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам россиянки, на местном рынке она столкнулась с грубостью продавщицы, которая посоветовала ей «идти в другое место» в ответ на просьбу показать цифру на весах при покупке черешни. Кроме того, туристку возмутило поведение торговца чебуреками, который сказал, что у него нет сдачи, и демонстративно отвернулся после того, как она протянула ему купюру в тысячу рублей.

«Я знаю, есть люди разные, но на курорте, наоборот, стараются угодить человеку, чтобы он вернулся к тебе снова, да еще и посоветовал твою лавку кому-нибудь. А тут просто хамское поведение буквально на каждом шагу», — призналась читательница.

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Россиянка также предупредила подписчиков о мошенниках в парке Гагры, которые навязывают «знакомство с обезьянкой», а потом предъявляют счет в тысячу рублей. «Если нет наличных, можно переводиком. У меня был шок от такой наглости, муж дал 300 рублей, и нам вслед посыпались оскорбления, день был испорчен», — поделилась туристка.

Ранее другая российская туристка побывала в Абхазии и описала отдых фразой «страшилки не подтвердились». Автор публикации похвасталась, что отпуск в курортной стране обошелся ей очень дешево. «Потратили 40 тысяч на двоих с жильем за целую неделю, сами не готовили», — добавила россиянка.

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    Марина Черняк
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