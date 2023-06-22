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18:39, 22 июня 2023Силовые структуры

На Кипре задержали экс-главу совета директоров банка «Советский»

На Кипре за растраты задержали экс-главу совета директоров банка «Советский» Митрушина

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

На севере Кипра задержали бывшего председателя совета директоров банка «Советский» Станислава Митрушина в рамках уголовного дела о растрате 2,7 миллиарда рублей из средств этой обанкротившейся петербургской финансовой организации. Об этом сообщило местное издание Diyalog.

Полиция Кипра заявила, что впервые Митрушин въехал на север острова в 2015 году, где приобрел недвижимость. В 2018 году он уехал, а потом вернулся уже с поддельным албанским паспортом

При обыске в доме банкира нашли два компьютера, пять мобильных телефонов и несколько USB-накопителей, а также более 150 тысяч фунтов и 120 тысяч долларов. Суд над мужчиной пройдет 23 июня.

В России финансист — фигурант уголовного дела об особо крупной растрате средств обанкротившегося петербургского банка «Советский». По данным следствия, Митрушин и бывший управляющий партнер юридической фирмы «Прайм Эдвайс» Алексей Соболев создали группу для хищений имущества банка. К преступлению они привлекли тогдашнего председателя правления банка Андрея Карпова и советника председателя правления банка Кирилла Ласкина. В 2019 году первого приговорили по этому делу к трем годам колонии.

В 2019 году в колонию по делу о выдаче заведомо невозвратных кредитов на два с половиной года также отправили бывшего хозяина банка «Советский» и экс-владельца английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова. Он и сообщил об участии в махинациях Митрушина.

В 2018 году Тверской суд Москвы заочно арестовал банкира и объявил его в международный розыск. В Генпрокуратуре и МВД России пока не получали сообщений о задержании Митрушина.

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    Варвара Митина
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