Архивное видео с Чонгарского моста выдали за кадры последствий удара ВСУ

На Украине архивное видео с Чонгарского моста выдали за последствия удара ВСУ

На Украине видео с Чонгарского моста, снятое в 2022 году, выдали за последствия недавнего удара ВСУ.

Украинский блогер и журналист Анатолий Шарий опубликовал видео, на котором, по его словам, запечатлен мост Чонгара. На кадрах заметно, что несколько легковых автомобилей были уничтожены. Позже блогер отредактировал сообщение и заявил, что видео было снято в марте 2022 года. «Видео сейчас несут отечественные источники как последствия сегодняшнего удара», — написал он.

Волонтер Валерия Петрусевич опубликовала оригинальные кадры утром 22 июня. «Для тех, кто не понимает, «откуда в Джанкое море» — это залив Сиваш. А на руках у меня есть видео этого моста в марте 2022г вскоре после начала СВО», — написала она. По ее словам, мост достаточно большой и, если оценивать фото повреждений, пострадало лишь полотно в одном из пролетов. Петрусевич также выразила уверенность, что власти приложат все усилия для устранения проблемы в кратчайшие сроки. «Пока автомобили едут через пункты Каланчак (Армянск) и Чаплынка (Перекоп)», — добавила она.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате удара по Чонгарскому мосту никто не пострадал. По его словам, профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.

Информация об уничтоженных легковых автомобилях после удара по мосту не получила распространения в СМИ.

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