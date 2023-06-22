Задержанного ФСБ за контрабанду военной техники мужчину осудили на 1,5 года

ФСБ: в Зеленограде осудили на 1,5 года мужчину за контрабанду военной техники из России

В Зеленограде суд приговорил к 1,5 года лишения свободы мужчину за контрабанду военной техники из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

Россиянин признан виновным по статье о покушении на контрабанду вооружения и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в 2022 году фигурант хотел незаконно купить ультракоротковолновые радиостанции, чтобы потом вывезти за границу. Однако 17 июня 2022 года ФСБ задержала мужчину.

Ранее стало известно, что в Щелково ФСБ задержала двоих мужчин при покупке радиоактивного цезия за 10 тысяч долларов.