На Украине призвали не смотреть на нынешнее контрнаступление как на последнее

Глава МИД Украины Кулеба: Киев может получить Abrams от США к следующему контрнаступлению

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба понадеялся, что Киев получит от Вашингтона танки Abrams к своему следующему контрнаступлению. В интервью украинской телерадиокомпании «Суспiльне» («Общественное») он также призвал не относиться к нынешней кампании украинских войск как к последней.

«Надежда есть, но не нужно мыслить только этим контрнаступлением. Я постоянно это подчеркиваю в общении с партнерами: не надо смотреть на это контрнаступление как на последнее и решающее. Будет столько контрнаступлений, сколько нужно», — заявил министр.

По его словам, Украина уже получает от США бронемашины Bradley, а вот поставки Abrams находятся в процессе согласования. «Поэтому работаем сейчас, но держим в голове, что для возможных последующих кампаний точно так же понадобятся танки, БТР и другая техника», — добавил Кулеба.

Ранее, в мае, он уже заявлял, что если Вооруженные силы Украины не добьются успеха в контрнаступлении, то будут готовить еще одно.