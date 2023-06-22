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20:16, 22 июня 2023Бывший СССР

На Украине призвали не смотреть на нынешнее контрнаступление как на последнее

Глава МИД Украины Кулеба: Киев может получить Abrams от США к следующему контрнаступлению

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба понадеялся, что Киев получит от Вашингтона танки Abrams к своему следующему контрнаступлению. В интервью украинской телерадиокомпании «Суспiльне» («Общественное») он также призвал не относиться к нынешней кампании украинских войск как к последней.

«Надежда есть, но не нужно мыслить только этим контрнаступлением. Я постоянно это подчеркиваю в общении с партнерами: не надо смотреть на это контрнаступление как на последнее и решающее. Будет столько контрнаступлений, сколько нужно», — заявил министр.

По его словам, Украина уже получает от США бронемашины Bradley, а вот поставки Abrams находятся в процессе согласования. «Поэтому работаем сейчас, но держим в голове, что для возможных последующих кампаний точно так же понадобятся танки, БТР и другая техника», — добавил Кулеба.

Ранее, в мае, он уже заявлял, что если Вооруженные силы Украины не добьются успеха в контрнаступлении, то будут готовить еще одно.

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    Варвара Кошечкина
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