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03:15, 22 июня 2023Путешествия

Участник тура к «Титанику» рассказал о шокирующем состоянии подводной лодки

Турист Артур Лойбл о погружении к «Титанику» в 2021 году: от лодки отваливались куски

Фото: OceanGate Expeditions / Reuters

Турист из Германии Артур Лойбл, заплативший 250 тысяч фунтов стерлингов за тур к «Титанику», заявил об отваливающихся кусках от подводной лодки. О шокирующем состоянии судна он рассказал в беседе с Daily Mail.

Погружение на батискафе к обломкам «Титаника» 60-летний мужчина назвал самоубийственной миссией. Он уточнил, что участвовал в подобном туре в 2021 году. Лойбл отметил, что ему «невероятно повезло» выжить.

По его словам, погрузиться удалось лишь с пятого раза. При этом сама миссия опоздала на пять часов из-за проблем с электричеством, а после погружения части судна начали отваливаться.

Батискаф компании OceanGate Expeditions с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Компания подтвердила данную информацию 20 июня. Площадь поисков составляет 15 тысяч квадратных километров.

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    Марина Совина
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