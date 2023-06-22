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13:07, 22 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о подготовке ВСУ новой фазы наступления

Рогов заявил о подготовке ВСУ новой фазы наступления в Запорожской области к саммиту НАТО

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят новую фазу контрнаступления на линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, украинские войска, «потерпев неудачи и понеся большие потери», перегруппировались и проводят подготовку к наступлению, которое планируют совершить до саммита НАТО в середине июля. «Они пока сохраняют наступательный потенциал и берегут основные резервы. Основная битва нас ждет впереди», — отметил Рогов.

Он предположил, ВСУ, в частности, могут попытаться атаковать с нового направления – со стороны правого берега Днепра по обмелевшему Каховскому водохранилищу, времени на пересечение которого теперь потребуется меньше.

Ранее Рогов сообщал, что украинские военные пошли в новую атаку на ореховском направлении в Запорожской области. Он уточнил, что для этого ВСУ задействовали десятки единиц западной бронетехники и не менее трех рот личного состава.

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    Алевтина Запольская
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