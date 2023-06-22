Пьяный иностранец выбросил 20-летнюю дочь с пятого этажа в российском городе

В Новосибирске продлили арест мужчине, столкнувшему 20-летнюю дочь с пятого этажа

Кировский районный суд Новосибирска продлил до 7 августа арест мужчине, который напился и столкнул 20-летнюю дочь с балкона пятого этажа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд учел, что мужчина — иностранный гражданин, который не проживает по месту регистрации и не имеет постоянного источника дохода, из-за чего может скрыться от правоохранителей. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

Как уточняет издание NGS, фигурант — гражданин Таджикистана. Сам инцидент с дочерью произошел 7 мая.

По данным следствия, девушка получила переломы, в том числе позвонков, но осталась жива. Она и свидетели происшествия рассказали, что после употребления алкоголя фигурант всегда становился агрессивным по отношению к семье и применял насилие. Дочь заявила, что опасается отца. При этом мужчина свою вину не признает.