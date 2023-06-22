Назвавший Трампа неудачником экс-конгрессмен захотел стать президентом США

AP: бывший конгрессмен Уилл Херд решил побороться за пост президента США в 2024 году

Бывший член Конгресса Уилл Херд в четверг, 22 июня, объявил о намерении присоединиться к президентской гонке и побороться за пост главы Белого дома в 2024 году. О планах Херда баллотироваться от Республиканской партии Соединенных Штатов сообщает Associated Press (AP).

Заявив о своих намерениях, экс-конгрессмен выразил уверенность в том, что Республиканская партия может быть партией будущего, а не прошлого.

В своем видеообращении он раскритиковал нынешнего главу государства Джо Байдена за неспособность или нежелание разобраться с нелегальной миграцией и наркотрафиком, уровнем преступности и бездомности, а также интригами, которые якобы плетут враги Вашингтона, угрожая американской мечте. О предшественнике Байдена Дональде Трампе Херд также отозвался с неодобрением, назвав его политиком-неудачником.

«Если мы выдвинем кандидатом на пост президента такого попирающего законы, эгоистичного и неудавшегося политика, как Дональд Трамп, который в свое время не удержал под контролем Палату представителей, Сенат и Белый дом, мы все знаем, что Байден снова победит», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что кандидатов на пост главы США от республиканцев сравнили с «дубом и травушкой».