В Узбекистане девушек проверили на ВИЧ после танцев в купальниках

В Узбекистане проверили на ВИЧ и СПИД девушек, танцевавших в купальниках возле бассейна

В Узбекистане в городе Самарканд полиция проверила на ВИЧ девушек, которые танцевали в купальниках на открытии бассейна. Об этом сообщает пресс-служба Управления внутренних дел (УВД) Самаркандской области в своем Telegram-канале.

«На мероприятии (открытии бассейна «Вавилон» — прим. «Ленты.ру») обнаружено, что группа танцовщиц была полуобнаженной и не соблюдала правила поведения в общественном месте», — говорится в сообщении.

В УВД рассказали, что танцующих девушек, устроивших «развратные игры», обследовали на кожные и венерические заболевания, взяли анализы крови на СПИД и ВИЧ, а также провели с ними разъяснительную работу.

В марте 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пообещал, что его страна всегда будет вместе с Россией. «Правильно в песне сказано, что Русь и Узбекистан были и будут вместе всегда. В самое сложное время мы были вместе и будем вместе», — сказал глава государства.

