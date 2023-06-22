В сети раскритиковали авторов мемов о пропавшем в Атлантике батискафе

Пользователи Twitter осудили авторов мемов о пропавшем в Атлантике батискафе «Титан»

Пользователи Twitter осудили авторов мемов, высмеявших пропажу в Атлантическом океане батискафа «Титан» с группой людей, отправившихся к затонувшему лайнеру «Титаник». На это обратило внимание Indy100.

«Меня физически тошнит от твитов с шутками о пропавшем батискафе компании OceanGate. Вы насмехаетесь над реальными людьми», — заявила пользовательница с ником Feya in the Woods и призвала людей проявить сострадание. «Все эти шутки очень неприятные. (...) Да, эти люди очень богаты, но они по-прежнему люди», — обратилась к пользователям сети ShellyRantz.

Мужчина с ником Сhris Mate счел, что происходящее в сети вокруг пропажи батискафа обнажает «гнусную природу» соцсетей. «Пятеро человек или уже ушли из жизни, или же страдают от нехватки кислорода (представьте себе их ужас), а Twitter заполонили шутки и различные провокационные заявления на эту тему. Отвратительно», — раскритиковал он авторов мемов. А пользователь Ben Edge, комментируя шутки на тему происшествия, задался вопросом о том, когда человечество потеряло способность к эмпатии.

«Пропавшие на батискафе туристы, когда "проснулись" сегодня утром» Изображение: @PaulKardasz

Пропавший в Атлантике батискаф стал темой для онлайн-дискуссий сразу же после того, как стало известно о ЧП, пишет KnowYourMeme. Кроме того, в сети распространились мемы, высмеивающие инцидент и дальнейшую судьбу туристической группы.

18 июня группа туристов отправилась к «Титанику» на подводном аппарате «Титан» и исчезла. На борту находятся пять человек. Как утверждают СМИ, в их числе британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг. В Атлантическом океане проводится поисково-спасательная операция. Днем 22 июня стало известно, что, по оценке береговой охраны, на батискафе кончился кислород.