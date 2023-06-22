В отношении российского главврача решили возбудить дело за массовые увольнения

Прокуратура потребовала возбудить дело в отношении главврача из Шарыпово из-за увольнений

Прокуратура Красноярского края потребовала возбудить уголовное дело в отношении главного врача Шарыповской городской больницы из-за дезорганизации работы, массовых увольнений сотрудников, дефицита врачей и негативного микроклимата в коллективе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В действиях руководителя медучреждения прокуроры усматривают признаки злоупотребления должностными полномочиями. Он возглавил больницу в 2021 году, после этого 233 медика, включая 56 врачей, уволились из нее. Большинство из них объяснили свое решение «грубым и неэтичным поведением главврача».

По данным прокуратуры, сейчас больница функционирует неэффективно, а объем работы и оплата труда распределяются несправедливо. Главврач нагружает «неугодных» сотрудников и урезает им премии. В то же время приближенные к нему медики имеют послабления в течение рабочего дня и получают больше денег.

Прокуратура также выяснила, что главврач в личных целях использовал имущество учреждения. В частности, передвигался на служебной машине по выходным и праздникам, получая штрафы, которые потом оплачивала больница.