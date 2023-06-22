Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином

Байден после неоднозначных слов о Си Цзиньпине планирует встретиться с председателем КНР

Президент США Джо Байден выразил надежду на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином после неоднозначных высказываний о нем. Политик уверен, что его слова не повлияют на отношения Вашингтона и Китая, заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает РИА Новости.

«Нет», — ответил Байден на вопрос журналистов, не подорвет ли недавнее высказывание о Си Цзиньпине прогресс, достигнутый недавно в отношениях двух стран.

Ранее на этой неделе американский лидер фактически назвал китайского коллегу «диктатором», когда комментировал инцидент со сбитым аэростатом. Байден допустил, что Си Цзиньпин не был в полной мере осведомлен о случившемся. Президент США отметил, что это «большой конфуз для диктаторов». Об этом Байден рассказал после возвращения из Пекина госсекретаря США Энтони Блинкена.

По словам президента, Блинкен совершил «прекрасный визит» в Китай. Байден отметил, что рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином. Также политик сомневается, что его высказывания будут иметь какие-то реальные последствия.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что высокопоставленные представители американской администрации оказались в неудобном положении из-за высказываний Байдена в адрес Си Цзиньпина. Так, чиновникам пришлось объяснять, что слова главы государства не отражают официальной политики Вашингтона.

В свою очередь, в МИД КНР заявили, что слова президента Байдена чрезвычайно безответственны, являются нарушением дипломатического этикета и открытой политической провокацией.