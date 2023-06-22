Мужчины перечислили не связанные с сексом достоинства женщин

AskReddit: способность похвалить одежду друзей является одним из главных достоинств женщин

Мужчины с форума Reddit назвали важные для них достоинства женщин, которые не связаны с сексом или телом. Привлекательные черты и привычки пользователи сети перечислили в разделе AskReddit.

Одной из главных приятных отличительных черт женщин они назвали способность похвалить одежду друзей.

Обожаю, как они хвалят наряды друг друга, делают комплименты TangFiend пользователь Reddit

Я пришел починить очки, и внезапно работница отдела ремонта похвалила мою куртку, спросила, где я ее купил. Я так удивился, настроение улучшилось на весь день. Это было год назад, и мне все еще приятно Joubachi пользователь Reddit

Среди самых популярных ответов также оказался комментарий о женском смехе.

Если смеется любимая женщина, нет звука прекраснее timekiller2222 пользователь Reddit

Кроме того, мужчины находят женщин более заботливыми и внимательными, когда дело касается дружеского диалога.

Они более внимательны, чем парни. Иногда проще открыться знакомой девчонке, чем другу, это просто другое. И если вы на одной волне, говорить можно часами. У беседы с женщиной другая динамика, чем у разговора с другом. Говоришь, и тревога уходит Equilateral_TriangIe пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины с форума Reddit перечислили, какие недостатки в партнерах считают перекрывающими любые достоинства. Одна из пользовательниц вспомнила о привычке партнера мусорить, в том числе на улице.