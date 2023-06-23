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14:00, 23 июня 2023Мир

Суд Турции раскрыл причину нападения на российского посла Карлова

Суд в Турции: целью нападения на посла Карлова было разжигание войны с Россией
Андрей Карлов

Андрей Карлов. Фото: Anadolu Agency / РИА Новости

Застреленный почти семь лет назад российский посол Андрей Карлов стал целью радикалов, потому что они хотели разжечь войну с Россией. Такие цели назвали представители верховного кассационного суда Турции, пишет газета Sabah.

«В решении суда в отношении обвиняемых указана их цель — они намеревались вывести отношения России с Турцией на уровень войны, устроить хаос и подготовить почву для новой попытки переворота», — отметили в суде.

Трагедия произошла 19 декабря 2016 года. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого тут же ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт. Дипломату было присвоено звание Героя России. В Турции считают, что нападение устроили члены организации Фетхуллаха Гюлена FETÖ. Их также обвиняют в попытке госпереворота в стране в том же году.

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    Виктория Кондратьева
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