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08:15, 23 июня 2023Забота о себе

Диетолог предупредила об опасности употребления немытых ягод

Диетолог Пониматкина сообщила, что немытые ягоды угрожают заражением гепатитом А

Фото: Timo Volz / Unsplash

Диетолог, нутрициолог, парафармацевт и нутрикоуч Алла Пониматкина предупредила об опасности употребления немытых ягод. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам специалиста, они могут содержать различные виды микроорганизмов. Она пояснила, что промывание ягод перед употреблением является простым и эффективным способом снижения риска заражения. Пониматкина добавила, что немытые ягоды угрожают гепатитом А, сальмонеллезом, малярией, дизентерией, трипаносомозом, бруцеллезом.

Для более тщательной очистки врач порекомендовала использовать специальные средства для промывки ягод.

Пониматкина добавила, что не менее важно покупать ягоды у надежных поставщиков, которые следят за качеством продукта.

Ранее диетолог Елена Соломатина рекомендовала отказаться от творожных сырков россиянам с проблемами желудочно-кишечного тракта. Прежде всего она посоветовала не есть популярный десерт людям с сахарным диабетом и тем, кто склонен к резкому повышению глюкозы в крови.

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    Марина Совина
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