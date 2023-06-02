Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:11, 2 июня 2023Забота о себе

Некоторым россиянам рекомендовали отказаться от сырков

Диетолог Соломатина: творожные сырки опасны для пациентов с заболеваниями желчного пузыря

Фото: Ihar Leichonak / Legion-media.ru

Для некоторых людей творожные сырки могут быть опасны, предупредила диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Вечерней Москвой» она рекомендовала отказаться от десерта россиянам с рядом проблем с желудочно-кишечным трактом.

Прежде всего, она посоветовала перестать есть сырки лицам с сахарным диабетом и тем, кто склонен к резкому повышению глюкозы в крови. «Помимо этого, творожные сырки могут вызвать обострения у пациентов с заболеваниями поджелудочной железы и желчного пузыря», — сказала врач.

Также она призвала худеющих и следящих за фигурой с осторожностью относиться к глазированным сыркам, так как этот десерт очень калорийный.

В состав полезного творожного сырка, по ее словам, входят только свежие ингредиенты высокого качества. Кроме того, указала Соломатина, полезный сырок должен содержать минимальный объем сахара.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: главные особенности. Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
Питьевая диета: главные особенности.Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
3 сентября 2022

Ранее врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала, что есть продукты, которые по разным причинам считаются вредными, но при умеренном употреблении могут принести пользу. В качестве одного из примеров она привела кофе, который оказывает положительное влияние на сердце и на иммунную систему.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости
    В США предупредили ВСУ о сложностях с западной техникой при контрнаступлении
    Стало известно о взрывах в Харькове
    Раскрыта реакция Пугачевой на отказ суда снимать с Галкина статус иноагента
    Экс-ректора МГРИ заподозрили в краже вузовских книг на миллион рублей
    Следовавшая GPS туристка сбилась с пути и утопила машину в море
    Москвичам перечислили главные плюсы оплаты проезда по биометрии
    Некоторым россиянам рекомендовали отказаться от сырков
    США подготовились к диалогу с Россией по контролю над вооружениями
    В сети заметили необычную деталь на обуви Байдена в момент его падения
    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в сфере ЖКХ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.