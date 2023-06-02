Некоторым россиянам рекомендовали отказаться от сырков

Диетолог Соломатина: творожные сырки опасны для пациентов с заболеваниями желчного пузыря

Для некоторых людей творожные сырки могут быть опасны, предупредила диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Вечерней Москвой» она рекомендовала отказаться от десерта россиянам с рядом проблем с желудочно-кишечным трактом.

Прежде всего, она посоветовала перестать есть сырки лицам с сахарным диабетом и тем, кто склонен к резкому повышению глюкозы в крови. «Помимо этого, творожные сырки могут вызвать обострения у пациентов с заболеваниями поджелудочной железы и желчного пузыря», — сказала врач.

Также она призвала худеющих и следящих за фигурой с осторожностью относиться к глазированным сыркам, так как этот десерт очень калорийный.

В состав полезного творожного сырка, по ее словам, входят только свежие ингредиенты высокого качества. Кроме того, указала Соломатина, полезный сырок должен содержать минимальный объем сахара.

Ранее врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала, что есть продукты, которые по разным причинам считаются вредными, но при умеренном употреблении могут принести пользу. В качестве одного из примеров она привела кофе, который оказывает положительное влияние на сердце и на иммунную систему.