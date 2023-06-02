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04:00, 2 июня 2023Забота о себе

Врач рассказала о пользе считающихся вредными продуктов

Врач Серебренникова: кофе вреден для здоровья, но в малых количествах полезен для сердца

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала, что есть продукты, которые по разным причинам являются вредными. Однако при разумном употреблении они не навредят организму, а принесут ему пользу, пишет агентство «Прайм».

Считается, что кофе вреден для здоровья. Но при разумном потреблении напиток оказывает положительное влияние на сердце и на иммунную систему.

«За счет богатого содержания антиоксидантов кофе помогает организму противостоять вирусам и снижает риск хронических заболеваний. Таких, как рак или диабет», — объяснила врач.

Из витаминов в кофе присутствует В1 и В2, Е и РР. Минеральный комплекс представлен железом, кальцием и магнием, фосфором. Кроме того, кофе в небольших дозах ускоряет процессы обмена веществ в организме, приводя к похудению, уточнила медик.

При отсутствии противопоказаний одна-две чашки напитка с утра обеспечат бодрость и хорошее настроение, заверила Серебренникова.

Это же касается масла. Частое употребление продукта повышает уровень холестерина в крови и является фактором риска развития ожирения. Как объяснила специалист, потребление насыщенных жирных кислот для взрослых и детей не должно превышать 10 процентов от калорийности суточного рациона. Не надо забывать, что сливочное масло является источником витамина А — обязательной части ежедневного рациона ребенка.

Упомянула врач и про творог. Необходимо делать выбор в пользу обезжиренных молочных продуктов или пониженной жирности. Частое употребление творога способствует набору лишнего веса, предупредила Серебренникова. Однако в разумных пределах этот продукт будет являться достойным источником белка и кальция.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова назвала пармезан самым вредным сыром для сердца. По ее словам, в зрелых твердых сырах много жира и соли. Специалист посоветовала ограничивать такие продукты в рационе. При этом диетолог отметила, что наименее опасным для здоровья считается сыр фета.

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    Марина Совина
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