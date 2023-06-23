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21:06, 23 июня 2023Забота о себе

Сексолог опровергла миф о девственности

Сексолог Мышкина: длительное сохранение девственности не влияет на здоровье женщин

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

По мнению сексолога Анастасии Мышкиной, длительное сохранение девственности не влияет на здоровье женщин. Связанные с этим мифы она опровергла в беседе с Sib.fm.

Эксперт утверждает, что отсутствие секса не причиняет вреда здоровью, поскольку секс не является жизненно необходимой потребностью. «Да, секс для многих связан с приятными ощущениями, близостью, любовью, удовольствием — но все это можно получать и другим путем, — объяснила Мышкина. — На организм может влиять отсутствие удовольствия, тактильных ощущений, чувства любви и привязанности, физической активности, но не секса как такового».

Сексолог добавила, что возраст вступления в сексуальные отношения не должен быть слишком ранним, так как это может нанести физическую и психологическую травму. «Главное — это не вступать в интимные отношения слишком рано, когда еще нет четкого понимания, что происходит и зачем. Все-таки секс — это занятие для взрослых», — отметила она.

Ну не было у человека до определенного возраста полового опыта, в этом нет повода для такого шума. Человек мог быть занят, не ставить в приоритет поиск отношений, да просто не хотеть секса — так бывает!

Анастасия Мышкинасексолог
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    Александра Лисица
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