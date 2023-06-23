В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения об активизации очагов чумы

Роспотребнадзор сообщил, что держит на контроле ситуацию с природными очагами чумы

Роспотребнадзор проинформировал, что держит на контроле ситуацию с природными очагами чумы. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале службы.

Так в Роспотребнадзоре прокомментировали публикации об активизации природных очагов чумы в Монголии.

В России с 2017 года не выявлено ни одного случая заражения чумой, отмечено в сообщении. Это стало возможным благодаря эффективно реализуемым в стране профилактическим мероприятиям и совместной научно-исследовательской деятельности, в том числе с монгольскими специалистами, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее жителей России предупредили об угрозе вспышки холеры. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, к таким последствиям может привести подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции.