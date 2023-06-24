Власти Воронежской области сообщили о проведении оперативно-боевых мероприятий

Гусев заявил о проведении в Воронежской области необходимых оперативно-боевых мероприятий

В Воронежской области проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия», — написал он.

Губернатор Воронежской области добавил, что будет информировать о дальнейшем развитии ситуации.

Ранее на фоне ситуации с частной военной компанией «Вагнер» Гусев сообщил о закрытии движения на участке с 464-го по 777-й километр трассы М-4 «Дон». Он также призвал жителей региона воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.

Днем ранее, 23 июня, в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России впоследствии опровергли данные Пригожина о нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК. Там назвали подобные заявления информационной провокацией.