Россиянам рассказали об особенностях режима КТО

Ветеран «Альфы» Попов рассказал о расширении полномочий спецслужб во время КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) расширяет полномочия правоохранительных органов и силовых ведомств и ограничивает права граждан, рассказал подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности этого положения.

«Например, машины граждан могут останавливаться и досматриваться без понятых, просто будут предлагать открыть багажники, все это могут делать без каких-то обоснований. Также в упрощенном режиме идет контроль за телефонными разговорами, другими электронными сообщениями, чтобы оперативно получить какую-то информацию, биллинг или запись какого-то телефонного разговора. Специальным службам не требуется санкция суда. Это основное, что ограничивает права граждан», — объяснил он.

При возможности надо всегда с собой иметь паспорт и четко следовать указаниям правоохранительных органов, специальных служб, возможно, военных на пропускных пунктах, на узлах транспортной структуры Андрей Попов член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа»

Также правоохранительные органы могут временно использовать транспорт граждан, отметил Андрей Попов.

«Возможны такие моменты, как ограничения или вообще отмена массовых мероприятий в этот период или на этой зоне, где проводится режим КТО», — добавил он.

Также среди ограничений, которые могут быть установлены во время режима КТО, — отключение мобильной связи и интернета, ограничение на продажу алкоголя. При необходимости граждан могут переселять в безопасные районы, а некоторые производства временно закрывать.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил о введении режима «контртеррористической операции» на территории Москвы, а также Московской и Воронежской областей утром 24 июня. В столице уже перенесли школьные выпускные. Власти Подмосковья просят воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым».

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