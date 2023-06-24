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12:47, 24 июня 2023Россия

Патриарх Кирилл призвал одуматься готовых направить оружие против собратьев

Патриарх Кирилл призвал одуматься людей, готовых направить оружие против своих собратьев

Фото: Александра Степанова / Коммерсантъ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал одуматься людей, готовых направить оружие против своих собратьев. Об этом сообщает РИА Новости.

Он считает, что необходимо сохранять единство. Кроме того, патриарх выразил поддержку президенту Россию. «Попытки посеять рознь внутри страны — величайшее преступление, которое не имеет оправданий», добавили в Русской православной церкви (РПЦ).

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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