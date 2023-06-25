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11:55, 25 июня 2023Россия

Бойцы «Ахмата» начали возвращаться в зону СВО из Ростовской области

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: бойцы возвращаются в зону СВО из Ростовской области

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» начали возвращаться в зону проведения специальной военной операции (СВО) из Ростова-на-Дону и Ростовской области, куда их временно направили для подавления мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщил командир спецназа Алты Алаудинов, передает ТАСС.

«На данный момент подразделения "Ахмат" потихоньку возвращаются в зону СВО для продолжения дальнейшей работы по освобождению Марьинки (город в Донецкой народной республике — прим. "Ленты.ру")», — сказал он.

Алаудинов добавил, что «Ахмат» ушел с передовой не полностью — сняли тех, кого можно было заменить другими подразделениями.

Колонна спецназа «Ахмат» прибыла в Ростов-на-Дону 24 июня. Чеченские силовики предприняли такие действия на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер» и его главой Евгением Пригожиным, который обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании и пригрозил уничтожить всех, кто преградит путь ЧВК.

Ранее Алаудинов опроверг вывод «Ахмата» из Белгорода. Бойцы спецназа приступили к охране российских границ в Белгородской области 15 июня.

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    Сергей Истомин
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