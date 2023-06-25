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22:39, 25 июня 2023Спорт

Организаторам Уимблдона уменьшили штраф за недопуск россиян на турнир в 2022-м

ATP вдвое уменьшила штраф организаторам Уимблдона за недопуск россиян на турнир в 2022-м

Фото: Susan Mullane-USA TODAY Sports / Reuters

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) уменьшила штраф Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) за недопуск россиян на Уимблдон и другие турниры под ее эгидой в 2022 году. Об этом сообщает BBC.

Сумма назначенного в декабре штрафа была сокращена вдвое и теперь составляет 500 тысяч долларов. Отмечается, что ATP вернет LTA половину средств после завершения Уимблдона‑2023. Также LTA больше не грозит лишение членства, организации было возвращено полноценное право голоса.

31 марта LTA, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.

Весной 2022 года теннисистам из России и Белоруссии запретили выступать на турнирах в Великобритании. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. В ответ на это ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение лишить турнир рейтинговых очков. На других соревнованиях ATP и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.

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    Дарья Коршунова
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