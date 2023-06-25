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22:21, 25 июня 2023Мир

Макрон прокомментировал попытку мятежа ЧВК «Вагнер»

Макрон: попытка мятежа ЧВК «Вагнер» полностью оправдывает поддержку Украины Западом
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал сохранять бдительность после попытки мятежа со стороны частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Его слова приводит La Provence.

По словам политика, данная ситуация полностью оправдывает поддержку, которую страны Запада оказывают украинской стороне в ее «сопротивлении».

Макрон добавил, что ситуация все еще развивается. По его мнению, попытка мятежа показывает «раскол», который якобы есть «в российском лагере». Также политик считает, что эта ситуация демонстрирует «хрупкость» армии и «вспомогательных сил» этого лагеря, таких как ЧВК «Вагнер».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Он заявил, что применит силу и уничтожит всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее бойцы «Вагнера» прибыли в Ростов-на-Дону. Колонна с их техникой была замечена на автодороге на пути к Москве. В некоторых регионах, в том числе в столице, был объявлен режим контртеррористической операции.

В субботу, 24 июня, пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии главы ЧВК остановить колонны. Договоренность была достигнута в ходе переговоров, которые глава Белоруссии по согласованию с российским коллегой Владимиром Путиным вел с Пригожиным в течение дня.

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    Марина Совина
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