В Ростовской области сняли ограничение движения по трассам

МЧС Ростовской области сообщило о снятии всех ограничений на движение по трассам

В Ростовской области сняты все ограничения на движение по трассам. Об этом сообщили в областном управлении МЧС, передает РИА Новости.

Въезд в Ростовскую область был ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей. Выезд из региона был открыт.

В правительстве региона журналистам сообщили, что железнодорожные и автовокзалы Ростова-на-Дону работают в штатном режиме — билеты в продаже, движение по всем направлениям осуществляется по расписанию, ажиотажа нет.

Утром 25 июня Росавтодор сообщил о снятии ранее введенных ограничений на трассах. Позднее сообщения об этом стали поступать из отдельных регионов — так, в Краснодарском крае сняли все ограничения на трассах региона, в Калужской области начали снимать ограничения для личного транспорта, в Липецкой области возобновили автобусное сообщение по всем направлениям.

Движение транспорта в нескольких регионах России было ограничено 24 июня на фоне действий главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. В Москве, Московской и Воронежской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что режим КТО будет отменен в ближайшее время.