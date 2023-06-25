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21:26, 25 июня 2023Мир

Десять тысяч британцев поддержали петицию об отмене санкций против России

Более десяти тысяч жителей Британии поддержали петицию об отмене санкций против России

Фото: Maxim Hopman / Unsplash

Более десяти тысяч жителей Великобритании подписали петицию с призывом провести референдум по отмене санкций против России. Об этом сообщается на сайте парламента страны.

Жители страны считают, что референдум следует провести в течение полугода, если британское правительство не изменит свою политику.

В петиции говорится, что Британия вмешалась в конфликт на Украине без какого-либо мандата со стороны граждан страны. В результате местным жителям пришлось столкнуться с экономическими последствиями.

«Они включают повышение цен на энергоносители, стоимости жизни, процентных ставок, инфляции, уровня безработицы, рост налогов и ставок, а также забастовки, ущерб бизнесу и сокращение государственных услуг», — говорится в документе.

Правительству страны необходимо отреагировать на документ при наличии более десяти тысяч подписей. Если петицию поддержат более 100 тысяч граждан Британии, то ее рассмотрят в парламенте.

23 июня Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о вступлении в силу 11-го пакета санкций Евросоюза против России после начала специальной военной операции на территории Украины. Под ограничения попали 87 оборонно-промышленных компаний. Также они коснулись зарубежных предприятий, которые, по мнению Евросоюза, помогают Москве обходить действующие санкции.

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    Марина Совина
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