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09:33, 26 июня 2023Мир

Трамп обвинил американские СМИ в замалчивании скандала вокруг Байдена

Трамп обвинил мейнстримные американские СМИ в замалчивании скандала вокруг Байдена

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в замалчивании скандала вокруг действующего лидера Джо Байдена. Об этом сообщает RT.

По словам экс-главы Белого дома, информация об американском президенте недостаточно интенсивно освещается в «мейнстримных» медиа. При этом многие американцы считают, что скандал вокруг Байдена «в 100 раз крупнее Уотергейтского» (самый громкий политический скандал США, закончившийся отставкой президента Ричарда Никсона).

Трамп заверил, что Байден незаконно присваивает миллионы долларов Китая, Украины и многих других стран. «Не в этом ли причина того, почему Байден позволяет Китаю строить военные объекты на Кубе или почему мы позволяем картелям заправлять на нашей чудовищно открытой границе?» — задался вопросом экс-лидер.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Байден намерен баллотироваться на второй срок. На данный момент Трамп является его главным конкурентом.

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    Марина Совина
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