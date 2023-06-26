Россиянин похитил из банка 5,5 миллиона рублей и получил 13 лет колонии

В Приморье осудили на 13 лет мужчину, напавшего на сотрудницу банка и похитившего миллионы

В Находке суд приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, напавшего на офис банка и похитившего миллионы рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 162 («Разбой»), части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в 550 тысяч рублей.

По данным ведомства, в декабре 2019 фигурант напал на сотрудницу кредитной организации. Он угрожал ей пистолетом и гранатами. Затем мужчина сел в машину к потерпевшей и заставил довезти до офиса. Они вдвоем зашли в банк, тогда осужденный похитил их хранилища 5,5 миллиона рублей.

Отмечается, что у россиянина изъяли охотничье ружье, несколько пистолетов, боеприпасы, гранаты и взрывчатые вещества.