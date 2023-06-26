Российские разведчики уничтожили американский БТР под Артемовском

РИА Новости: российские разведчики на донецком направлении уничтожили американский БТР

Российские разведчики на донецком направлении уничтожили бронетранспортер M113 производства США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разведчика 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС России.

БТР перевозил боеприпасы и группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что в ходе ночного дежурства российские военные обнаружили под Артемовском (украинское название — Бахмут) боевую машину. По словам собеседника агентства, прямым попаданием из ПТУР машина была уничтожена.

При ближайшем рассмотрении во время облета БПЛА выяснилось, что целью стал американский БТР.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка в Донецкой народной республике. По данным Минобороны, также в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское Донецкой народной республики (ДНР) отражены четыре атаки украинских войск.