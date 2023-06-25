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14:22, 25 июня 2023Россия

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Авдеевкой

Минобороны: российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Авдеевки

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские военные уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 25 июня, журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, также в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское Донецкой народной республики (ДНР) отражены четыре атаки украинских войск. В ведомстве подчеркнули, что в ходе боев потери ВСУ составили до 430 украинских военнослужащих, 11 боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30.

23 июня в Министерстве обороны России рассказали, что на южнодонецком направлении в результате действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе были отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. На донецком направлении отбили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи и Марьинка Донецкой народной республики.

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    Варвара Кошечкина
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