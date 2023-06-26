Россиянка избивала маленького сына за плохие оценки в школе и попала под суд

На Камчатке будут судить 31-летнюю мать, избивавшую 11-летнего сына за плохие оценки

В Камчатском крае суд рассмотрит дело 31-летней местной жительницы об истязании маленького сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с января по апрель женщина наказывала 11-летнего ребенка за плохие оценки в школе. Она избивала мальчика по телу. Отмечается, что следы насилия на школьнике заметила классная руководительница, она же и обратилась в полицию.

Мать потерпевшего частично признала вину. Она обвиняется по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Кемерово 39-летнего отца заподозрили в избиении 10-летнего сына из-за неприязни.