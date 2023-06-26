Пострадавшим от импорта украинского зерна европейским фермерам выделена помощь

ЕС утвердил второй пакет помощи пострадавшим от украинского зерна европейским фермерам

Евросоюз (ЕС) утвердил второй пакет помощи европейским фермерам, пострадавшим от импорта украинского зерна. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Еврокомисии.

Согласно документу, финансовая помощь до 30 сентября 2023 года будет выделена фермерским хозяйствам в Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, наиболее пострадавшим от ввоза зерновых из Украины.

Польша получит 39,33 миллиона евро, Румыния – 29,73, Венгрия – 15,93, Болгария – 9,77 и Словакия – 5,24 миллионов. Отмечается, что помощь будет предоставлена только в том случае, если указанные страны в одностороннем порядке отменят ограничения на импорт украинского продовольствия.

Ранее Еврокомиссия запретила Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии импортировать украинскую пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс со 2 мая по 5 июня. Транзит этих товаров по территории восточноевропейских стран не ограничивали. Меру пришлось ввести из-за жалоб местных производителей, доходы которых снижались из-за наплыва украинского зерна.