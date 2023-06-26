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16:41, 26 июня 2023Мир

Пострадавшим от импорта украинского зерна европейским фермерам выделена помощь

ЕС утвердил второй пакет помощи пострадавшим от украинского зерна европейским фермерам

Фото: Uwe Meinhold / IMAGO / Globallookpress.com

Евросоюз (ЕС) утвердил второй пакет помощи европейским фермерам, пострадавшим от импорта украинского зерна. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Еврокомисии.

Согласно документу, финансовая помощь до 30 сентября 2023 года будет выделена фермерским хозяйствам в Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, наиболее пострадавшим от ввоза зерновых из Украины.

Польша получит 39,33 миллиона евро, Румыния – 29,73, Венгрия – 15,93, Болгария – 9,77 и Словакия – 5,24 миллионов. Отмечается, что помощь будет предоставлена только в том случае, если указанные страны в одностороннем порядке отменят ограничения на импорт украинского продовольствия.

Ранее Еврокомиссия запретила Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии импортировать украинскую пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс со 2 мая по 5 июня. Транзит этих товаров по территории восточноевропейских стран не ограничивали. Меру пришлось ввести из-за жалоб местных производителей, доходы которых снижались из-за наплыва украинского зерна.

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    Глеб Бажуткин
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