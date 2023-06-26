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16:58, 26 июня 2023Мир

В НАТО оговорились и заявили о хрупкости Германии на фоне мятежа ЧВК «Вагнер»

Генсек НАТО оговорился и заявил о «хрупкости германского режима» на фоне мятежа «Вагнера»

Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оговорился, заявив, что мятеж частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина в России «продемонстрировал хрупкость германского режима». Об этом он сказал во время пресс-конференции в Вильнюсе, пишет ТАСС.

На фоне произошедших в России событий Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не может прогнозировать, какие еще события в мире будут, возможно, происходить в ближайшее время. При этом он констатировал, что все это «продемонстрировало хрупкость германского режима».

После этой фразы сидевшие в зале, где проходила пресс-конференция, люди начали смеяться. В тот же момент министр обороны ФРГ Борис Писториус посмотрел на генсека НАТО и иронично переспросил: «Германский режим? Какой германский режим?».

Уже через мгновение Столтенберг поправился и отметил, что хотел так сказать именно про Россию, а не Германию. «Извините, российского режима — показали слабость российского режима», — пояснил он. В заключение он добавил, что на фоне инцидента, произошедшего в России, Украине необходимо выделять еще больше помощи от стран НАТО.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в обстрелах тыловых лагерей и пригрозил «разобраться с Минобороны». После этого в отношении Пригожина было заведено дело по статье УК РФ об организации мятежа. Позже президент России назвал организаторов подобной акции предателями.

Бойцы компании с их техникой появились на дороге по направлению к Москве. В связи с этим в некоторых регионах страны, в том числе в столице, был введен режим контртеррористической операции (КТО). При этом позднее, 24 июня, стало известно, что Пригожин согласился остановить движение колонн ЧВК на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и сам основатель компании. После этого в Кремле заявили о скорой отмене режима КТО и прекращении дела в отношении главы «Вагнера».

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    Варвара Кошечкина
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