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00:48, 27 июня 2023Мир

Премьер Испании прокомментировал мятеж Пригожина в России

Премьер Испании Санчес назвал информацию с мятежом Пригожина в России запутанной
Педро Санчес

Педро Санчес. Фото: РИА Новости

Вокруг ситуации с попыткой мятежа лидера частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в России много запутанной информации, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Cadena SER.

По словам политика, за тем, что происходит в России, нужно следить с большим вниманием. По мнению премьера, кризис в стране еще не закончился, прокомментировал он. «Я думаю, что есть много очень запутанной информации», — назвал он ситуацию непонятной.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в том, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК. Он пригрозил применить силу и дойти с группировкой до Москвы. 24 июня Пригожин объявил о развороте колонн группировки и их отводе в полевые лагеря.

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    Марина Совина
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