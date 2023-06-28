Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:01, 28 июня 2023Забота о себе

В России решили создать приложения для выявления обострения шизофрении

Российские ученые начали работу над приложением для выявления обострения шизофрении

Фото: Globallookpress.com

Специалисты Сеченовского университета разрабатывают новый метод анализа данных, который позволит предотвратить обострение у пациентов с шизофренией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

Разработки ведутся на кафедре психиатрии и наркологии Первого МГМУ в Клинике психиатрии имени Корсакова. Разрабатываемый учеными алгоритм можно будет использовать в приложении для смартфона. Оно предупредит пользователя о приближающемся обострении и даст возможность врачу пригласить пациента на внеплановый визит для коррекции терапии.

Отмечается, что для сохранения стабильного состояния на фоне минимальной достаточной терапии, необходимо вовремя распознать начальные признаки ухудшения. «Эти признаки бывают слабо выраженными, практически незаметными для пациента и его близких. Поэтому человек может упустить время и не обратиться вовремя к врачу», — указала врач-психиатр, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского Университета Марина Кинкулькина.

По ее словам, гораздо лучше купировать состояние в самом начале обострения, чем при уже развившемся повторном приступе. Разрабатываемое приложение сможет оценивать состояние пациента, собирая данные, например, о снижении качества сна, изменения интересов и повседневной активности.

Сначала созданный алгоритм будет протестирован в клинике. После оценки результата разработку планируют внедрить в практику.

Ранее россиянам назвали первые признаки шизофрении. По словам кандидата медицинских наук, заведующего кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН им. Патриса Лумумбы Владимира Медведева, одним из симптомов, свидетельствующих о развитии заболевания, считается внезапное изменение поведения, например, резкие перепады настроения.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    В России предложили ввести максимальную наценку на отечественные автомобили. Когда авторынок придет в норму?
    Сеул ввел санкции против гражданина России за помощь Северной Корее
    Два российских фрегата заметили около Тайваня
    В России решили создать приложения для выявления обострения шизофрении
    Абитуриентам напомнили о важном документе для поступления в вуз
    Пункт договора помог фотографу отомстить не желавшим платить клиентам
    В ЛНР сообщили о снижении активности ВСУ на луганском направлении
    Мать раскрыла обстоятельства пропажи 10-летнего сына в российской тайге
    Россиянин выпал из окна автобуса при повороте и попал на видео
    Россияне назвали главные раздражители на даче
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.