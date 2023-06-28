В России решили создать приложения для выявления обострения шизофрении

Российские ученые начали работу над приложением для выявления обострения шизофрении

Специалисты Сеченовского университета разрабатывают новый метод анализа данных, который позволит предотвратить обострение у пациентов с шизофренией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

Разработки ведутся на кафедре психиатрии и наркологии Первого МГМУ в Клинике психиатрии имени Корсакова. Разрабатываемый учеными алгоритм можно будет использовать в приложении для смартфона. Оно предупредит пользователя о приближающемся обострении и даст возможность врачу пригласить пациента на внеплановый визит для коррекции терапии.

Отмечается, что для сохранения стабильного состояния на фоне минимальной достаточной терапии, необходимо вовремя распознать начальные признаки ухудшения. «Эти признаки бывают слабо выраженными, практически незаметными для пациента и его близких. Поэтому человек может упустить время и не обратиться вовремя к врачу», — указала врач-психиатр, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского Университета Марина Кинкулькина.

По ее словам, гораздо лучше купировать состояние в самом начале обострения, чем при уже развившемся повторном приступе. Разрабатываемое приложение сможет оценивать состояние пациента, собирая данные, например, о снижении качества сна, изменения интересов и повседневной активности.

Сначала созданный алгоритм будет протестирован в клинике. После оценки результата разработку планируют внедрить в практику.

Ранее россиянам назвали первые признаки шизофрении. По словам кандидата медицинских наук, заведующего кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН им. Патриса Лумумбы Владимира Медведева, одним из симптомов, свидетельствующих о развитии заболевания, считается внезапное изменение поведения, например, резкие перепады настроения.