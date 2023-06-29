Россиянин домогался маленьких девочек в 2021 и 2023 годах и попал под суд

В Марий Эл будут судить 59-летнего мужчину, домогавшегося пяти маленьких девочек

В Марий Эл суд рассмотрит дело 59-летнего жителя Казани, домогавшегося пяти маленьких девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по республике.

По данным ведомства, 8 июля 2021 года в Волжске фигурант подъехал к четырем школьницам на велосипеде. Он совратил их. Долгое время следователи не могли установить личность злоумышленника. Однако 16 апреля 2023 года он снова приехал в город и совершил аналогичное преступление с 10-летним ребенком. Тогда его задержали правоохранители.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту б части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.