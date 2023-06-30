Протестующим в Багдаде запретили сжигать флаг Швеции

Протестующим против сожжения Корана в Багдаде запретили сжигать флаг Швеции

Демонстрантам в Багдаде, которые организуют акцию протеста против сожжения Корана в Стокгольме, запретили публично сжигать флаг Швеции и проникать на территорию посольства страны. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующие указания были даны спецкомитетом по организации протестов от сторонником шиитского имама Муктады ас-Садра. «Не разрешается публично сжигать флаг Королевства Швеция, можно сжигать в качестве альтернативы только флаг ЛГБТ-сообщества», — сказано в правилах.

Участникам акций также запретили нести знамена политических партий, военизированных формирований или портреты конкретных деятелей. Организаторы протестов призвали демонстрантов к сотрудничеству с правоохранителями.

Ранее сообщалось, что десятки протестующих иракцев взяли штурмом посольство Швеции в Багдаде в ответ на акцию сожжения Корана перед центральной мечетью Стокгольма. Некоторые участники демонстрации перелезли через забор шведской дипмиссии и оказались во внутреннем дворе посольства.