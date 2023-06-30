В Госдуме назвали цель задержания российского хоккеиста полицией Польши

Депутат ГД Журова назвала запугивающим сигналом задержание российского хоккеиста в Польше

Задержание российского хоккеиста по обвинению в шпионаже польскими властями является показательным запугивающим сигналом для России, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Парламентарий прокомментировала «Ленте.ру» ситуацию с арестом российского спортсмена.

Она выразила уверенность в том, что Россия отреагирует на этот инцидент, в том числе по дипломатическим каналам.

«Я вчера говорила о том, что нашим спортсменам стоит призадуматься, стоит ли им вообще куда-то сейчас ехать даже в нейтральном статусе из-за соображений безопасности — как в воду глядела. Я думала, что будет что-то проще, примитивнее: подсыпать допинг, попытаться отравить, совершить какие-то хулиганские действия, подбросить наркотики. У меня были мысли, что в этой части небезопасно, но что это будет обвинение в шпионаже — это удивительная история», — заявила депутат.

Был дан показательный запугивающий сигнал

Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Журова также обратила внимание на то, что задержанный хоккеист не был связан ни с предприятиями военно-промышленного комплекса, ни с дипломатической миссией, в связи с чем, по ее мнению, задержание по обвинению в шпионаже выглядит удивительным.

Ранее 20-летнего российского хоккеиста, игрока хоккейного клуба первой лиги Максима Сергеева задержали в Польше по обвинению в шпионаже и участии в некой шпионской сети, якобы действующей в интересах Москвы. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Пока суд принял решение о его аресте на три месяца.