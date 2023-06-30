Сообщения о массовой гибели голубей в Ижевске опровергли

Минприроды Удмуртии опровергло сообщения о массовой гибели голубей

Сообщение о массовой гибели голубей в Ижевске оказалось недостоверным.

Ранее в июне в сообществе «ЗИ — Злой ижевчанин» во «ВКонтакте» появились сообщения о массовой гибели голубей в Ижевске. Пользователи сети публиковали фотографии мертвых голубей и писали о начале падежа голубей в городе. «Мертвые птицы были обнаружены в Устиновский районе, в районе Малиновой горы, на Азина, Карла Маркса и Дзержинского... Подтверждения птичьего гриппа пока нет...» — говорится в одном из сообщений.

Главное управление ветеринарии Удмуртии сообщило, что за период с 19 по 29 июня в городскую ветеринарную службу поступило десять обращений граждан о выявлении павшей птицы. «По каждому случаю специалисты выезжали на место, при нахождении трупов голубей отбирали пробы для лабораторных исследований и в обязательном порядке проводили дезинфекцию места. В части случаев у птиц имелись признаки механического повреждения, которые могли стать причиной гибели. То есть о массовой гибели голубей в Ижевске речь не идет— фиксируются отдельные случаи в разных районах города», — заявили специалисты.

Минприроды Удмуртии так же опровергло массовый падеж голубей и отметило, что власти продолжают решать вопрос распространения гриппа птиц в рамках своих полномочий: это мониторинг охотничьих угодий для выявления очагов вируса и регулирование в угрожаемых зонах численности птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам.

Информация о массовой гибели птиц в Ижевске распространилась в региональных СМИ. В частности, об этом написали Udm-Info и «BezФормата».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»