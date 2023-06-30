Фестиваль «Другой звук» пройдет в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии пройдет фестиваль «Другой звук»

Фестиваль музыки и науки «Другой звук» пройдет в августе в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС.

Гости мероприятия смогут посетить концерты классической музыки под открытым небом, музыкальные перфомансы и отправиться в научные походы в горы.

Как рассказали в пресс-службе Фонда исследовательских, культурных и просветительских проектов «Будущее время», который выступает организатором мероприятия, фестиваль в республике проходит уже второй раз. «На более, чем 6 площадках в Архызе пройдут 30 событий фестиваля, включая концерты классической музыки под открытым небом, научно-музыкальных походов в горы, ежедневные музыкальные перформансы, иммерсивные экскурсии в древнейшие горные храмы Северного Кавказа и на руины аланского городища», — говорится в сообщении.

Открытие фестиваля состоится 10 августа в Черкесске.