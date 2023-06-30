Россияне раскрыли экономию благодаря полису ДМС

Исследование: 74% опрошенных ежемесячно экономят до 30 тысяч рублей благодаря полису ДМС

Большая часть опрошенных россиян (74%) заявили, что благодаря полису добровольного медицинского страхования (ДМС) им удается экономить до 30 000 рублей ежемесячно. Соответствующие данные следуют из опроса, проведенного группой компаний BestDoctor и агентства А2 Research. «Лента.ру» ознакомилась с результатами исследования об отношении российских сотрудников к ДМС.

Исследование показало, что в России для соискателей возможность оформления полиса ДМС относится к трем наиболее значимым факторам дополнительной мотивации при поиске работы. О важности оформления полиса заявил 31% опрошенных, 33% респондентов в первую очередь обращают внимание на расположение места работы, а для остальных 31% значение имеют другие нематериальные бонусы.

Аналитики также выявили самые популярные медицинские услуги, которыми россияне предпочитают пользоваться по страховке. Так, к врачам-стоматологам сотрудники с медстраховкой обращаются чаще всего (в 29% случаев). У держателей ДМС спросом пользуются и врачи-терапевты (в 19% случаев), офтальмологи (17% случаев), к хирурги (16% случаев) и кардиологи (15% случаев). В топ-10 также вошли: неврологи, психологи, онкологи, рентгенологи и дерматовенерологи.

В ходе исследования выяснилось и то, что оплачивать услуги перечисленных врачей за собственные деньги россияне готовы только в случае крайней необходимости — об этом заявил каждый второй участник опроса (52%). Свое решение эта группа опрошенных связывает в том числе со слишком высокой стоимостью медицинских услуг.

Данные исследования также показали, что медицинская страховка — это существенный фактор экономии для россиян. Так, 74% опрошенных заявили, что экономят на страховке до 30 000 рублей ежемесячно. При этом пользоваться ДМС сотрудники российских компаний чаще всего начинают в первые шесть месяцев выхода на должность (в 27% случаев), другие — в первый месяц после начала работы в компании (в 25% случаев).

Выводы исследования основаны на результатах опроса, в котором приняли участие более 1200 респондентов из городов-миллионников России. Большая часть опрошенных (56%) — сотрудники в найме, 35% — управленцы бизнеса в найме, остальные участники опроса имеют смежные должности.

Ранее стало известно, что россияне захотели застраховаться от усталости на работе. По данным проведенного в феврале исследования, 64 процента россиян заявили о желании получать страховые выплаты за перегрузку на работе.