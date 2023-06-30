Мужчины и женщины перечислили «железные» поводы отказаться от секса

На Reddit назвали переутомление на работе одной из главных причин отказа от секса

Участники форума Reddit перечислили поводы отказаться от секса, которые они считают «железными». Об этом они рассказали в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.

Одной из главных причин отказа от секса женщины и мужчины назвали переутомление и стресс из-за работы.

Иногда я просто изнурена тяжелой работой с утра до вечера get-r-done-idaho пользовательница Reddit

Из-за усталости никакого настроения нет. Это единственное, что может отвратить меня от секса whatchagonnado0707 пользователь Reddit

Некоторые мужчины назвали среди причин побочные эффекты от приема антидепрессантов.

Простите, из-за антидепрессантов мой член ведет себя странно. Не хочу слез и всякого «Ты не кончил», «У тебя на меня не стоит». Для меня это и так большая проблема, не надо делать ее хуже ElendilVoronda пользователь Reddit

Некоторые женщины признались, что отказываются от секса на определенном этапе менструального цикла.

Во время овуляции мне может хотеться секса каждый день, неделю. А после я чувствую себя дерьмово и непривлекательно HumbleBiscotti пользовательница Reddit

Ранее участники форума Reddit дали советы о том, как разнообразить секс, если супруг или супруга не любит смелые эксперименты в постели. Многие пользователи посоветовали противникам экспериментов поддерживать интерес к сексу с помощью романтики.