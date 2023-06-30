Мужчины и женщины перечислили «железные» поводы отказаться от секса
Участники форума Reddit перечислили поводы отказаться от секса, которые они считают «железными». Об этом они рассказали в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.
Одной из главных причин отказа от секса женщины и мужчины назвали переутомление и стресс из-за работы.
Иногда я просто изнурена тяжелой работой с утра до вечера
Из-за усталости никакого настроения нет. Это единственное, что может отвратить меня от секса
Некоторые мужчины назвали среди причин побочные эффекты от приема антидепрессантов.
Простите, из-за антидепрессантов мой член ведет себя странно. Не хочу слез и всякого «Ты не кончил», «У тебя на меня не стоит». Для меня это и так большая проблема, не надо делать ее хуже
Некоторые женщины признались, что отказываются от секса на определенном этапе менструального цикла.
Во время овуляции мне может хотеться секса каждый день, неделю. А после я чувствую себя дерьмово и непривлекательно
Ранее участники форума Reddit дали советы о том, как разнообразить секс, если супруг или супруга не любит смелые эксперименты в постели. Многие пользователи посоветовали противникам экспериментов поддерживать интерес к сексу с помощью романтики.