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05:03, 30 июня 2023Забота о себе

Мужчины и женщины перечислили «железные» поводы отказаться от секса

На Reddit назвали переутомление на работе одной из главных причин отказа от секса

Фото: Marko Aliaksandr / Shutterstock / Fotodom

Участники форума Reddit перечислили поводы отказаться от секса, которые они считают «железными». Об этом они рассказали в разделе AskReddit в ответ на соответствующий вопрос.

Одной из главных причин отказа от секса женщины и мужчины назвали переутомление и стресс из-за работы.

Иногда я просто изнурена тяжелой работой с утра до вечера

get-r-done-idahoпользовательница Reddit

Из-за усталости никакого настроения нет. Это единственное, что может отвратить меня от секса

whatchagonnado0707пользователь Reddit

Некоторые мужчины назвали среди причин побочные эффекты от приема антидепрессантов.

Простите, из-за антидепрессантов мой член ведет себя странно. Не хочу слез и всякого «Ты не кончил», «У тебя на меня не стоит». Для меня это и так большая проблема, не надо делать ее хуже

ElendilVorondaпользователь Reddit
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Некоторые женщины признались, что отказываются от секса на определенном этапе менструального цикла.

Во время овуляции мне может хотеться секса каждый день, неделю. А после я чувствую себя дерьмово и непривлекательно

HumbleBiscottiпользовательница Reddit

Ранее участники форума Reddit дали советы о том, как разнообразить секс, если супруг или супруга не любит смелые эксперименты в постели. Многие пользователи посоветовали противникам экспериментов поддерживать интерес к сексу с помощью романтики.

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    Александра Лисица
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