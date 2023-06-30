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16:04, 30 июня 2023Россия

Появились снимки спрятанного в заброшенном коллекторе у Шереметьево беспилотника

Shot опубликовал снимки спрятанного в заброшенном коллекторе у аэропорта Шереметьево дрона

Фото: Telegram-канал SHOT

В сети появились снимки спрятанного в заброшенном коллекторе у московского аэропорта Шереметьево беспилотника. Кадры с места публикует Telegram-канал Shot.

Дрон нашли в нескольких километрах от воздушной гавани, у Зеленограда. По данным канала, он оснащен двойной камерой — визуальной и тепловизионной. Взрывных устройств на нем не оказалось.

Фото: Telegram-канал SHOT

БПЛА случайно заметил тракторист, работавший в поле. Выяснилось, что это дорогостоящий квадрокоптер Mavic 2 Enterprise Dual. Как он попал в коллектор — неизвестно.

21 июня в Новой Москве и Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были сбиты три беспилотных летательных аппарата.

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    Евгения Куликова
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