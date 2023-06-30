Подросток выиграл поединок по борьбе и попал в больницу с инсультом

Восьмиклассник в США попал в больницу с инсультом после победы в поединке по борьбе

Подросток из американского города Таттл, штат Оклахома, победил противника в поединке по борьбе и попал в больницу с инсультом. Об этом сообщает Independent.

14-летний Люк Чемпион находился в бойцовском лагере. Восьмиклассник успешно выиграл в поединке с противником, после чего его мать заметила, что с ним что-то не так. «Я сказала его брату, что он выглядит сонным», — рассказала мать юноши Вэлори Чемпион. Женщина крикнула сыну, чтобы он проснулся, и мальчик открыл глаза. Люк начал говорить, но его речь звучала невнятно. Вэлори поняла, что у ребенка инсульт, так как другой сын женщины перенес его, когда был младенцем.

Люка экстренно госпитализировали, после чего перевели в детскую больницу Университета Оклахомы. Там ему провели несколько операций на мозге из-за наличия тромба. «Он сразу же прошел тромбэктомию. Это процедура, при которой извлекают сгусток крови», — пояснила американка.

Затем у Люка начался отек мозга, и ему провели краниотомию. Эта хирургическая процедура, в ходе которой врач делает отверстие в черепе пациента. Краниотомия позволяет уменьшить внутричерепное давление, предоставляя дополнительное пространство для расширения мозга.

Сейчас юношу разбудили и сняли с искусственной вентиляции легких. Врачи начали проводить ему терапию. «Он начинает осознавать, что находится в больнице», — рассказала мать Люка.

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