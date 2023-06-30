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20:37, 30 июня 2023Силовые структуры

Полицейский избил россиянку на кладбище и получил срок

Под Тюменью бывшему полицейскому дали четыре года за избиение подозреваемой на кладбище

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в Тюменской области приговорил бывшего старшего оперуполномоченного полиции из села Ярково к четырем годам колонии общего режима за избиение подозреваемой на кладбище ради признательных показаний. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России по Тюменской области.

Кроме того, его лишили звания майор полиции и запретили в течение двух лет после выхода из колонии занимать должности в правоохранительных органах. Экс-опера признали виновным по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Суд взыскал в пользу потерпевшей 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.

По данным следствия, ночью 24 октября 2021 года подсудимый вывез 36-летнюю женщину, подозреваемую в краже сотового телефона, на кладбище, которое находится недалеко от села Усалка Ярковского района. Там он стал ее избивать и применять к ней «специальные средства». О каких именно средствах идет речь, не уточняется.

Вскоре полицейского задержали и отправили в СИЗО.

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    Варвара Митина
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