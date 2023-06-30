В Казанском федеральном университете откроют новое направление подготовки

В Институте международных отношений при КФУ начнут обучать документоведению

В Институте международных отношений при Казанском федеральном университете откроется новое направление подготовки — «Документоведение и архивоведение». Об этом сообщает «Татар-информ».

Как говорится на сайте, всего планируют принять студентов на 25 бюджетных и 10 контрактных мест, 5 из которых предназначены для иностранцев. При этом поступить можно только на заочную форму обучения. Студентов-бакалавров начнут обучать обрабатывать, хранить и использовать документы в различных профессиональных сферах.

«Деятельность практически любого коммерческого учреждения, государственной или муниципальной организации основана на постоянном документообороте. Всем организациям требуются специалисты, которые способны организовать систему как бумажного, так и электронного документооборота», — считает доцент кафедры отечественной истории ИМО КФУ Артем Крестьянинов.

Крестьянинов добавил, что выпускники направления в будущем смогут работать сотрудниками архивной службы, документоведами, специалистами в области отдела кадров и государственной службы, пресс-секретарями, руководителями канцелярий.

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