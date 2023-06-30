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14:02, 30 июня 2023Моя страна

В Казанском федеральном университете откроют новое направление подготовки

В Институте международных отношений при КФУ начнут обучать документоведению

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В Институте международных отношений при Казанском федеральном университете откроется новое направление подготовки — «Документоведение и архивоведение». Об этом сообщает «Татар-информ».

Как говорится на сайте, всего планируют принять студентов на 25 бюджетных и 10 контрактных мест, 5 из которых предназначены для иностранцев. При этом поступить можно только на заочную форму обучения. Студентов-бакалавров начнут обучать обрабатывать, хранить и использовать документы в различных профессиональных сферах.

«Деятельность практически любого коммерческого учреждения, государственной или муниципальной организации основана на постоянном документообороте. Всем организациям требуются специалисты, которые способны организовать систему как бумажного, так и электронного документооборота», — считает доцент кафедры отечественной истории ИМО КФУ Артем Крестьянинов.

Крестьянинов добавил, что выпускники направления в будущем смогут работать сотрудниками архивной службы, документоведами, специалистами в области отдела кадров и государственной службы, пресс-секретарями, руководителями канцелярий.

В июне на церемонии закрытия Всероссийского библиотечного конгресса Российской библиотечной ассоциации Казань признали библиотечной столицей России 2024 года. Главным критерием при выборе новой столицы стало состояние библиотечного дела в регионе.

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    Карина Черных
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